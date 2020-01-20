В Сибири госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

сегодня 16:49 Поделиться

Фото с сайта министерства здравоохранения Республики Бурятия

Жителя Забайкальского края госпитализировали в республиканскую больницу города Улан-Удэ с подозрением на коронавирус; молодой человек недавно вернулся из Китая.

Врачи инфекционной республиканской больницы города Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализировали пациента. Им оказался 36-летний житель Забайкальского края. В Улан-Удэ молодой человек находился проездом. Об этом сообщает сайт министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Во время госпитализации мужчина сообщил, что ранее он вернулся из Китая. Предположительно, он заболел ещё 21 января. Ему провели необходимые исследования, а анализы отправили на изучение в Новосибирск. Результаты исследований станут известны вечером 27 января.

В ведомстве отметили, что врачи действовали в соответствии с разработанным порядком действий в случае заболевания граждан, вернувшихся с территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сейчас проводится необходимый комплекс мероприятий.

Всего в республике имеется в наличии 391 койка для инфекционных больных, из которых 205 – в районах. При необходимости можно будет развернуть дополнительно 1100 мест на базе инфекционных и соматических отделений.

Напомним, 27 января стало известно, что от коронавируса в Китае умерло уже 80 человек.