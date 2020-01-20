Застрелили в нескольких метрах от офиса: что известно об убийстве главы строительной компании в центре Новосибирска

сегодня 14:29 Поделиться

Скриншот видео на YouTube/СКР

Главу ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова застрелили в центре города; убийство произошло в 80 метрах от офиса его компании.

Председателя правления жилищно-строительного кооператива «Залесский» убили сегодня днём, 27 января. Это Сиб.фм подтвердили в пресс-службе областного Следственного комитета и руководстве компании. Погибшим оказался руководитель организации Олег Арчибасов.

По предварительным данным, убийство произошло рядом со школой № 4, которая находится на улице Достоевского, 27. В администрации учебного заведения отказались от комментариев корреспонденту Сиб.фм, ссылаясь на тайну следствия.

По данным ЕГРЮЛ, офис ЖСК «Залесский» находится на улице Каменской, 53. Исходя из карт сервиса 2GIS, до места убийства от здания, в котором расположена компания, — чуть больше 80 метров.

Как рассказали очевидцы Сиб.фм, неизвестный произвёл несколько выстрелов около 3 часов назад, а затем скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство».

Жилищно-строительный кооператив «Залесский» зарегистрирован на территории Новосибирска в 2010 году. Олег Арчибасов был председателем правления с 10 июля 2012 года. По данным ЕГРЮЛ, в 2018 году у компании начались финансовые проблемы. Исходя из отчётов, организация понесла убытки в 2,1 миллиона рублей.

Напомним, об убийстве Олега Арчибасова стало известно днём 27 января.