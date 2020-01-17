Жители Новосибирска стали лучше платить имущественные налоги

сегодня 20:23 Поделиться

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Уровень собираемости налогов превысил 77%; лучше всего в регионе платят земельный налог.

В Новосибирской области выросла собираемость имущественных налогов с населения. Об этом глава ФНС Алексей Легостаев сообщил на оперативном совещании у губернатора региона.

В 2019 году сумма имущественных налогов, которые выплатили физические лица, составила 3,75 миллиарда рублей. Это почти на 10% больше, чем было собрано годом ранее. Собираемость налогов составила 77%.

По словам Легостаева, лучше всего в Новосибирской области оплачивают земельный налог. При средней собираемости в 85,1% в Здвинском районе например, оплата составляет 100%.

Налог на имущество физических лиц хуже всего платят в городе Оби, а транспортный налог – в Искитимском районе.

В 2020 году налоговики планируют проводить совместные мероприятия с властями районов и городов области, чтобы побуждать жителей заплатить налоги.

Напомним, 17 января Сиб.фм рассказал, как получить налоговый вычет при покупке недвижимости.