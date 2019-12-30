Бузова стала женой блогера из Новосибирска

сегодня 08:42 Поделиться

Фото из Инстраграмма Ольги Бузовой

Ольга Бузова согласилась стать женой Давида Манукяна; блогер несколько месяцев намекал на свадьбу в Instagram.

Поп-дива Ольга Бузова официально стала женой блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Об этом сообщила Лента.ру накануне, 27 января. До этого в течение месяца пара отдыхала в Таиланде — там же молодожёны и сыграли свадьбу.

По данным издания, 26-летний Манукян устроил шикарное празднование. Он подарил Бузовой дорогие украшения и огромный букет цветов. Более того, до время торжества состоялась прогулка на вертолёте — именно там Манукян предложил 36-летней певице стать его женой.

Как ранее писал Сиб.фм, Ольга Бузова подтвердила свои отношения с блогером из Новосибирска в конце декабря. Тогда она заявила, что они с Манукяном уже живут вместе. После этого Сиб.фм удалось выяснить новые подробности совместной жизни звёзд — люди из близкого окружения певицы рассказали, что изначально пара хотела отдыхать в Шерегеше. Но свободных номеров к Новому году не осталось, поэтому влюблённые отправились в Куршевель.

Напомним, на прошлой неделе фотограф из Новосибирска выставил на продажу фото Бузовой за 100 тысяч рублей.