Депутаты Законодательного собрания одобрили отчёт губернатора Новосибирской области

сегодня 09:04 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

На 50-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели 13 вопросов; центральной темой стал отчёт губернатора Андрея Травникова о работе регионального правительства.

Отчёт о работе регионального правительства представил на сессии Законодательного собрания Новосибирской области губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что в прошлом году область динамично развивалась. Качественные изменения произошли во многих сферах. Это происходило благодаря выполнению стратегических задач и национальных проектов России. Областное законодательство последовательно совершенствовалось. Решались наболевшие и текущие проблемы муниципальных районов и городских округов.

«Следуя стратегии "Сибирское лидерство", наш регион наращивает экономический потенциал, создает условия для развития человеческого капитала. Важно, что стратегия не легла на архивную полку сразу после её утверждения, а стала рабочим документом и для правительства области, и для депутатов Законодательного собрания», – отметил Андрей Травников.

В 2020 году будет сформирована матрица ключевых событий. Это карта контрольных точек, которая позволит регулярно оценивать степень достижения стратегических целей.

Глава региона назвал работу Новосибирской области по всем 12 нацпроектам ключевыми событиями 2019 года. По 49 региональным составляющим федеральных проектов заключены соглашения.

В течение года введено в эксплуатацию 53 социальных объекта, в том числе 46 – в рамках нацпроектов. Это шесть школ и 17 детских садов, 30 ФАПов, дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района, спорткомплекс в Тогучине. На строительство этих объектов в 2019 году потрачено почти 4 миллиарда рублей.

По оценке губернатора, нацпроект «Здравоохранение» стал действенным инструментом для обновления материально-технической базы медицинских учреждений. Около 1300 единиц нового оборудования закуплено для 66 медицинских организаций и ФАПов. Отремонтирован 31 объект в 20 медицинских организациях. Губернатор подробно остановился на реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Среди областных приоритетов Андрей Травников назвал реализацию задач в сфере экономики, комплексное развитие сельских территорий, а также развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

Губернатор подчеркнул, что Новосибирская область второй год подряд выходит на исторический максимум по объёму инвестиций. В 2018 они составили 196 миллиардов рублей, в 2019-м, по первым оценкам, – 210 млрд рублей.

Обращаясь к депутатам, глава региона высказал надежду, что в непростом 2020 году сотрудничество законодательной и исполнительной власти региона останется таким же тесным и конструктивным, как все прошедшие годы.

В завершение отчёта главы региона вопросов от фракций регионального парламента не поступило, поскольку исчерпывающие ответы по всем интересующим депутатов проблемам были получены на предварительных встречах с губернатором.

«Не было ни одного случая, когда бы министр не ответил на вопросы, не вник в те обстоятельства и проблемы, с которыми обращаются депутаты фракции. Мы отлично понимаем, какая большая задача стоит перед исполнительной властью по реализации национальных проектов на территории Новосибирской области. Вектор и алгоритм действий, о котором сказал Андрей Александрович в своем отчете, для нас понятен», – поблагодарил руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров губернатора за существующее взаимодействие и систему сотрудничества депутатского корпуса с Правительством региона.

Предложение губернатору по реализации президентской инициативы по организации бесплатного горячего питания учеников начальной школы высказал представитель фракции КПРФ Андрей Жирнов, посоветовав обратиться к опыту решившего эту проблему Новосибирска. Попросив слово, глава региона ответил, что правительство уже оценило масштаб предстоящей работы: «Мы не будем дожидаться тех сроков, которые обозначил глава государства, и все 100 % школ Новосибирской области будут предоставлять бесплатное горячее питание ученикам начальной школы уже с 1 сентября 2020 года».

Сессия Законодательного собрания единогласно приняла отчёт губернатора и одобрила деятельность правительства Новосибирской области.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил депутатов и губернатора, правительство области. По его словам, голосование по отчёту – это показатель оценки профессионального подхода к работе.

«Получить единогласное одобрение отчёта губернатора – очень непросто, по сути, это только вершина айсберга. За этим огромная повседневная работа. Да, действительно, на фракциях задавали самые разные вопросы – от мусора по конкретным адресам и до снега в городе. Это все обсуждалось. Много вопросов, в том числе, депутаты задавали по своим округам», – отметил спикер областного парламента.

Он уверен, что депутаты будут идти в ногу с посланием президента, вносить изменения в областной бюджет. Он также выразил надежду, что регион сможет получить федеральные средства, в том числе на строительство школ.

Напомним, 20 января в Законодательном собрании рассмотрели вопросы о тарифах на услуги ЖКХ.