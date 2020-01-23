Детские пособия на ребёнка от 3 до 7 лет в Новосибирской области: сколько будут платить

сегодня 11:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

На детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в 2020 году будут выплачивать пособие; выплаты начнутся после того, как соответствующие законы будут приняты Государственной думой и подписаны президентом.

В Государственной думе начата работа над пакетом законопроектов, направленных на улучшение демографической обстановки. Об этом говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Одним из предложений президента России было ввести задним числом с 1 января 2020 года выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом оно будет равно половине регионального прожиточного минимума на ребёнка, установленного на второй квартал 2019 года. В Новосибирской области он равен 12 037 рублей. Соответственно, размер пособия будет составлять 6018,5 рубля.

Однако не все семьи смогут его получить. Предполагается, что на пособие на ребёнка от 3 до 7 лет могут рассчитывать только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает региональной величины прожиточного минимума, который в Новосибирской области равен 11 738 рублей. Таким образом, если ежемесячный доход на семью из четырёх человек не будет превышать 46 952 рубля, пособие будет выплачиваться.

Напомним, 28 января в правительстве России назвали число получателей новых детских пособий на ребёнка от 3 до 7 лет.