Для лечения коронавируса экс-глава Роспотребнадзора предложил использовать препараты против СПИДа

сегодня 17:54 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Бывший главный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в России достаточно препаратов для лечения нового коронавируса; прежде всего это лекарства для заражённых ВИЧ-инфекцией.

Бывший глава Роспотребнадзора России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в России достаточно препаратов для лечения нового вида коронавируса.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», – сказал Онищенко в эфире.

Чтобы не заболеть, бывший глава Роспотребнадзора не рекомендует россиянам употреблять в пищу овощи и фрукты без термической обработки, а также покупать мясо на рынке. Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.

На данный момент, по заявлению властей, на территории России не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом 2019-nCov. Но близость распространения пугает. Вирус зарегистрирован на границе России с китайскими регионами.

Известно, что вирус передаётся от человека к человеку. Инфекция проявляется как простудное заболевание и сопровождается высокой температурой, утомлением и кашлем.

Напомним, власти Китая из-за эпидемии коронавируса запретили туристам покидать страну.