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Для новосибирских пенсионеров откроют бесплатное кафе

сегодня 08:19

Фото Pixabay

Проект "ДоброДомик" прибыл в Новосибирск из Санкт-Петербурга; пенсионеры смогут бесплатно поесть с 12:00 до 16:00.

В Новосибирске откроют бесплатное кафе для пожилых людей. Об этом сообщила создатель сети благотворительных заведения "ДоброДомик" Александра Синяк. Кафе откроют в Калининском районе Новосибирска через неделю.

Проект благотворительного кафе для пенсионеров пришёл в Новосибирск из Санкт-Петербурга. Именно там в 2017 году открылось первое заведение "ДоброДомик". В столице Сибири кафе будет находиться на улице Богдана Хмельницкого, 60. Первые гости смогут побывать там уже с 12:00 2 февраля.

Как рассказала Александра Синяк, в Новосибирске есть возможность открытия благотворительного кафе и в других районах. Однако для этого нужно сотрудничество с частными предпринимателями, которые помогут с продуктами. Каждый будний день пенсионеры смогут бесплатно обедать в кафе с 12:00 до 16:00. По плану, каждый день заведение будут посещать около 300 человек. Также команда кафе никогда не откажется от помощи в виде посуды и помощи волонтёров.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

благотворительность
Новосибирск
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