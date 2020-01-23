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«Два ведра рыбы на презерватив»: новосибирец раскрыл секрет рыбалки на необычную наживку

сегодня 20:52

скриншот и видео канала "Рыбаки Черепаново" видеохостинга YouTube

В Новосибирской области рыбак изобрёл необычный способ добычи рыбы; вместо червей и мотыля он использует контрацептивы.

В группе «Рыбаки Черепаново» на видеохостинге YouNube появилось необычное видео рыбалки. Вместо привычных для сибирских рыбаков приманок мужчина использует презерватив.

Судя по видеозаписи, на экстравагантную наживку клюнуло не меньше ведра окуней и сороги.

«Рыбачил в Сузуне — на презерватив. Поймал целое корыто окуней, сороги. Берёшь презерватив, обрезаешь ему головку, кольца нарезаешь и получаются ленточки», — делится рыбак своим лайфхаком с подписчиками.

Рыбак подробно рассказывает, как надо подготовить контрацептив для рыбалки и как крепить его к крючку, чтобы наживка напоминала «обсосанного мотыля».

«Экземпляры на презерватив попадаются офигенские», — гордо сообщает автор видео.

Напомним, в ноябре Сиб.фм составил топ-пять огромных судаков, пойманных в Оби.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

рыбалка
контрацептивы
Сузунский район
яндекс.дзен

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