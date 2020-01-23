Из-за эпидемии коронавируса китайским туристам запретили покидать страну

сегодня 15:56 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм/Евгений Макаров

В связи с эпидемией коронавируса российские туроператоры временно перестали принимать организованные группы туристов из КНР; накануне власти Китая ввели запрет на выезд за пределы страны, чтобы ограничить распространение инфекции.

Для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, правительство Китая ввело полное ограничение на выезд за пределы страны. В связи с этим российские туроператоры временно приостановили приём из КНР организованных туристических групп. Однако это не значит, что те китайские туристы, которые находятся в данный момент в России, будут незамедлительно эвакуированы домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Ограничения на въезд в Россию введены с 27 января. При этом решение принимают непосредственно руководство провинций и городов центрального подчинения.

«В настоящий момент все туристические въездные списки аннулированы. Все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», – сообщили в РСТ со ссылкой на турассоциацию «Мир без границ».

При этом запрет на въезд в Россию туристов из КНР из-за эпидемии коронавируса приведёт к снижению турпотока в первые три месяца 2020 года на 70-80 %. По мнению специалистов «Мира без границ», ограничения для туристов из Китая будут действовать до середины февраля. Однако в туристических агентствах дату снятия ограничения назвать не могут.

Напомним, 28 января две авиакомпании отменили рейсы на Хайнань из Новосибирска.