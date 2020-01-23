К аварийной посадке неисправного самолёта готовятся в аэропорту Толмачёво
Фото Сиб.фм
В новосибирском аэропорту ожидают прибытия неисправного самолёта; у судна проблемы с закрылками.
В новосибирском аэропорту Толмачёво готовятся к экстренной посадке самолёта Embraer 170 сегодня, 28 января. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, у самолёта проблемы с закрылками. Подробности выясняются.
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