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«Когда две беды сошлись»: новосибирцев шокировал зимний ремонт асфальта

сегодня 19:13

фото instagram.com

Жители Центрального района Новосибирска обсуждают в сети ремонт дороги; асфальт укладывают прямо в снег.

Жители Новосибирска поделились в Instagram съёмкой ремонта дороги на улице Демьяна Бедного.

Рабочие кладут асфальт, лишь немного очистив поверхность дороги от снега.

«А зачем они снег цементируют?»;

«Не увидела бы, не поверила»;

«Внаглую деньги списывают и надзирающие правоохранительные органы типа не видят этого бреда»;

«И как рука поднимается так работать?! Безнаказанность!»;

«Когда две беды сошлись» — пишут комментаторы поста (пунктуация и орфография авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

На фото непонятно, какое из подразделений ведёт ремонт дороги, Сиб.фм обратился за официальными комментариями в мэрию Новосибирска.

Напомним, в Новосибирске объявили режим ЧС из-за большого количества снега и нечищеных дорог.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

снег
ремонт дорог
асфальт
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