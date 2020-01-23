«Когда две беды сошлись»: новосибирцев шокировал зимний ремонт асфальта
фото instagram.com
Жители Центрального района Новосибирска обсуждают в сети ремонт дороги; асфальт укладывают прямо в снег.
Жители Новосибирска поделились в Instagram съёмкой ремонта дороги на улице Демьяна Бедного.
Рабочие кладут асфальт, лишь немного очистив поверхность дороги от снега.
«А зачем они снег цементируют?»;
«Не увидела бы, не поверила»;
«Внаглую деньги списывают и надзирающие правоохранительные органы типа не видят этого бреда»;
«И как рука поднимается так работать?! Безнаказанность!»;
«Когда две беды сошлись» — пишут комментаторы поста (пунктуация и орфография авторов сохранены, прим. Сиб.фм).
На фото непонятно, какое из подразделений ведёт ремонт дороги, Сиб.фм обратился за официальными комментариями в мэрию Новосибирска.
Напомним, в Новосибирске объявили режим ЧС из-за большого количества снега и нечищеных дорог.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают