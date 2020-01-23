Лайфхак дня: как уберечь себя от коронавируса из Китая

сегодня 06:42 Поделиться

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Третью неделю мир лихорадит сообщения из Китая, где свирепствует эпидемия коронавируса; Сиб.фм выяснил, как можно уберечь себя от страшной инфекции.

Весь мир следит за сообщениями из КНР, где в конце прошлого года был обнаружен смертельно-опасный коронавирус. Ежедневно поступают печальные сводки о количестве заболевших и умерших. На утро 28 января было зарегистрировано 106 погибших, почти у пяти тысяч человек врачи подтвердили диагноз – коронавирус. Ещё несколько тысяч человек ожидают результаты анализов. Так как же можно избежать заболевания, даже если ты встретишься с инфекцией.

Во-первых, необходимо выполнять инструкции Роспотребнадзора. По возможности отказаться от поездки в регион, где свирепствует эпидемия. На данный момент – это Китай. Кроме того, соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку не менее двух раз в день. Избегайте места массового скопления людей. А если вам нужно там быть, то носите медицинскую маску, которую нужно менять каждые 2-3 часа.

Во-вторых, нужно соблюдать определённую диету. Она должна быть сбалансированной и содержать необходимые витамины и микроэлементы. Как можно больше пейте воды. Кофе или чёрный чай лучше заменить зелёным. В него можно добавлять лимон, имбирь и мёд. Так же укрепить иммунитет можно при помощи добавления в пищу лука и чеснока, а также различных приправ.

В третьих, укрепить иммунитет можно за счёт ежедневного закаливания. Однако к этим процедурам лучше всего приступить весной. Но если ваш организм привык к экстремальным нагрузкам, то по утрам можно принимать контрастный душ или обливаться холодной водой.

Также необходимо одеваться по погоде. Если на улице -5 градусов, то не нужно надевать на себя шубу или куртку, которая выдержит -40. Обувь должна быть всегда сухой и также подобрана по сезону. Следите за тем, чтобы ноги всегда оставались в тепле и сухими. Лучше всего, если в офисе вы будете носить лёгкие туфли или кроссовки.

Если вдруг вы почувствуете недомогание, необходимо обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением. Будьте здоровы!

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