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Лакомый кусочек для колдунов и экстрасенсов: новосибирский священник рассказал об интернет-зависимых

сегодня 16:39

Фото со страницы Новосибирской митрополии в социальной сети «ВКонтакте»

Информационная зависимость не менее опасна, чем зависимость от алкоголя и наркотиков, считает новосибирский священник; тех, кто начинает день со смартфоном в руках, протоиерей назвал лакомым кусочком для колдунов.

Протоиерей Александр Новопашин высказался о новой зависимости современных людей. По его мнению, пристрастие к постоянному обновлению информационных лент так же вредно, как тяга в спиртному или наркотикам. Рассуждения священнослужителя опубликованы в группе «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

Священник Новопашин, известный также как сектовед, деструктолог и общественный деятель, отмечает, что «мощный информационный поток не может не сказываться негативно на психике человека. Интернет кипит от такой информации, источников её там великое множество... Я уже не говорю о дезинформации, фейках. Самое правильное – отказаться от чтения таких новостей».

Зависимость от информации Александр Новопашин сравнил с наркоманией.

«Человек вынужден постоянно – в транспорте, в вузе, на работе, на обеде, в очереди в поликлинике, в туалете, сразу после пробуждения от сна, по ночам заходить в интернет за очередной дозой информации», – написал он.

По мнению священника, такие люди постепенно утрачивают способность адекватно мыслить и в результате становятся лакомым кусочком для всевозможных мошенников, экстрасенсов, колдунов, астрологов, целителей.

«Вот и получается, что одна зависимость – информационная, может легко перейти в другую – зависимость от деструктивных организаций», – написал Александр Новопашин.

Священник отметил, что сильнейший иммунитет к разного рода зависимостям формирует религиозность и вера во Христа.

Напомним, в январе новосибирские священники научили полицейских бороться с сатанинской наледью в душах.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

священник
Новосибирск
яндекс.дзен

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