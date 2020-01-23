Лютый мороз в феврале или ранние оттепели: какой будет погода в последний месяц зимы в Новосибирске

сегодня 10:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Февраль может побить температурные рекорды предыдущих лет; по предварительным данным, средняя температура февраля составит -8,7 градуса.

Синоптики рассказали, какой, возможно, будет погода в феврале. Однако не стоит забывать, что точный метеорологический прогноз можно дать только на ближайшие 3-5 дней.

По данным сайта Gismeteo.ru, в этом году начало февраля будет морозным и без осадков. Температура воздуха днём -19...-23 градуса, ночью -25...-26. В первую неделю февраля с 4 по 9 в Новосибирске будет идти снег, дневная температура воздуха будет колебаться от -10 до -15 градусов, а ночная – -12 до -21.

В начале второй недели месяца в Новосибирске будет ясная и морозная погода без осадков. Температура воздуха в первой половине -12...-16 градусов днём и -18...-19 ночью. Во второй половине – с 13 по 16 февраля, временами возможен снег, а воздух прогреется до -1 градуса.

Начиная с 17 февраля и до конца месяца в Новосибирске возможен снег. Дневные температуры будут колебаться на отметках 0...-5 градусов, ночные – -2...-8.

По данным синоптиков, средняя температура февраля может составить -8,7 градуса. При этом, по многолетним наблюдениям, она обычно равна -14,8 градуса. Абсолютный максимум +5 градусов, а минимум – -45.

Напомним, 27 февраля в Новосибирске объявили режим ЧС в связи с выпавшим снегом.