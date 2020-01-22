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Материнский капитал на первого ребёнка: власти страны назвали примерное количество получателей

сегодня 09:30

фото с сайта pixabay.com

Более полумиллиона российских семей смогут получить выплату за рождение первого ребёнка в 2020 году; в бюджет Пенсионного фонда страны уже вносятся необходимые поправки.

В 2020 году 558 тысяч соотечественников могут получить материнский капитал на первого ребенка, 551 тысяча – на второго. Такие цифры озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Радио Спутник».

По словам чиновницы, на выплаты из бюджета будет направлено свыше 122 миллиардов рублей.

Также Голикова отметила, что в текущем году 2,4 миллиона россиян смогут претендовать на пособие на детей 3-7 лет.

«Расходы бюджета на эти цели составят порядка 159 миллиардов рублей», – сказала вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что обозначенные на 2020 год расходы в сумме 122 миллиарда рублей постепенно будут нарастать и стабилизируются где-то на уровне порядка 300 миллиардов рублей.

15 января президент России Владимир Путин предложил расширить действие программы материнского капитала на семьи, в которых родился первый ребёнок. Эта выплата составит более 466 тысяч рублей.

Напомним, в сети набирает популярность петиция, авторы которой просят платить маткапитал и за тех малышей, которые появились на свет в 2019 году.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

материнский капитал
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