Маткапитал за первенца-2020: топ-5 стран, где больше всего платят за рождение ребёнка

сегодня 05:05 Поделиться

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Российские семьи продолжают бурно обсуждать предложения Владимира Путина по увеличению выплат маткапитала при рождении первенца; Сиб.фм разбирался, как обстоят дела в соседних государствах и сколько там получают матери за рождение первого ребёнка. Отметим, что все цифры приведены в абсолютных значениях без сравнения экономической ситуации в той или иной стране.

Казахстан

В Казахстане самая простая и фиксированная система выплат пособий по рождению первого ребёнка в семье. С 2020 года государство платит из бюджета 100738 тенге (16526 рублей). Выплат за второго и третьего ребёнка в Казахстане не предусмотрено, зато при рождении четвёртого и последующих детей семья получает 167013 тенге (27408 рублей). Отметим, что при рождении двойни или тройни платят за каждого ребёнка.

Армения

Посмотрим, что у чуть более дальних соседей. В Армении с 2020 года пособия по рождению первенца увеличились почти в 6 раз. Другое дело, что они были совсем небольшими. До изменений за первого ребёнка давали 104 доллара (6500 рублей) и 19513 рублей — за второго. С 1 июля 2020 года власти обещают платить по 625 долларов (39090 рублей) за первых двух детей на каждого.

Беларусь

В Республике Беларусь семья получает разные суммы выплат за рождение первого ребёнка в зависимости от некоторых условий. Основное из них — показатель БПМ — бюджета прожиточного минимума. Семье выплачивают за первенца 10 БПМ. По состоянию на январь 2020 года это 2310 белорусских рублей (67832 рубля). За второго платят больше — 14 БПМ. Это 3234 белорусских рубля (94928 рублей). Важно отметить, что каждые несколько месяцев средний БПМ по стране может незначительно меняться. Выплата производится из расчёта последнего наибольшего показателя БПМ перед рождением ребёнка.

Украина

Украинские семьи получают единовременное пособие при рождении первенца. На 2020 год это 41280 гривен (104240 рублей). Однако эти деньги выплачиваются далеко не сразу. После рождения ребёнка семья получает 26057 рублей. А остаток выплачивается ежемесячно в течение трёх лет — по 2171 рублю в месяц.

Россия

В России две недели назад предложили выплачивать материнский капитал за первенца. Об этом президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Уже после индексации в январе 2020 года семья, в которой родился первый ребёнок, может рассчитывать на 466 тысяч рублей. Более того, Путин предложил доплачивать ещё 150 тысяч рублей после рождения второго малыша. В общей сложности сумма выплат может составить больше 600 тысяч рублей.

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