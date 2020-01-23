Миллиард рублей выделят на господдержку инвесторов в Новосибирской области

сегодня 20:31 Поделиться

Фото Правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл первое в 2020-м году заседание регионального Совета по инвестициям; на нём было одобрено три новых масштабных инвестиционных проекта.

На заседании Совета по инвестициям под руководством Губернатора Андрея Травникова три новых масштабных инвестпроекта были одобрены.

Участники совета одобрили реализацию масштабных инвестиционных проектов: «Реконструкция элеваторного комплекса для единовременного хранения 165000 тонн зерновых культур в городе Купино» (инициатор – ООО «Трансхимэкспорт»); «Строительство в Колыванском районе селекционно-семеноводческого центра по производству семян мощностью 20000 тонн» (инициатор – ООО «Сибирский», Группа компаний «Горкунов»); а также проекта «Новосибирский терминал – развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тысяч TEU в год» (инициатор – ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы»).

Так, проект реконструкции купинского элеватора предполагает дальнейшее строительство экспортоориентированного маслоэкстракционного завода производительностью до 500 тонн в сутки.

При одобрении инвестпроектов губернатор потребовал установить точные предельные сроки – не более трёх месяцев – на проработку запросов инвесторов по запрашиваемым необходимым мерам государственной поддержки коллегами из профильных региональных министерств.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил обеспечить не менее чем пятипроцентный ежегодный прирост инвестиций. По словам Андрея Травникова, эта задача поставлена не только перед правительством страны, но и перед всеми регионами. Новосибирская область для себя эту планку повышает: наш регион должен увеличивать инвестиции темпами выше среднероссийских. Более одного миллиарда рублей в регионе выделяют на государственную поддержку инвесторов ежегодно.

Ранее Андрей Травников подчёркивал, что новое качество жизни без постоянного роста объёма инвестиций в Новосибирской области сформировать невозможно. Объекты социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, новые услуги, производства и рабочие места будут появляться только при положительной инвестиционной динамике. Поэтому улучшение инвестиционного климата в регионе – приоритетная задача, решать которую предстоит всем областным органам исполнительной власти.

Напомним, 27 января губернатор обсудил с ректорами новосибирских вузов задачи, обозначенные президентом.