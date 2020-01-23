Новосибирск, события 29 января: как записаться в первый класс и защитить от коронавируса

сегодня 06:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Середина недели будет насыщенной на события; Сиб.фм рассказывает о мероприятиях которые нельзя пропустить.

В среду, 29 января, в Новосибирске расскажут о том, как записаться в первый класс и что нужно знать об эпидемии китайского коронавируса.

С заботой о природе

В 9:00 состоится заседание совета по вопросам рационального природопользования при губернаторе Новосибирской области. Его проведет вице-губернатор Вячеслав Ярманов. С докладами о результатах контрольно-надзорной деятельности регионального минприроды в 2019 году, о реализации национального проекта «Экология» и планах на этот год выступит министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. Также на заседании рассмотрят состояние минерально-сырьевой базы Новосибирской области, экологические проблемы региона глазами общественности.

Адрес: Красный проспект, 18, 5-й этаж.

Развитие промышленности

В 10:00 начнётся заседание совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области, совета Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты. Его проведет заместитель губернатора Сергей Семка. Участники мероприятия рассмотрят итоги работы отрасли в 2019 году и задачи на 2020 год. В рамках мероприятия пройдет пленарное заседание «Приоритетные направления развития промышленности, торговли и предпринимательства, связанные с реализацией национальных проектов». Также будут работать дискуссионные площадки «Промышленная политика», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Потребительский рынок».

Адрес: Вокзальная магистраль, 1, 2-й этаж.

Парковки по-новому

В 10:00 мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет совещание по реализации проекта платного парковочного пространства в Новосибирске. Глава города посетит МБУ «Городской центр организации дорожного движения», где в тестовом режиме будут продемонстрированы возможности терминала оплаты, в том числе через личный кабинет. Специалисты расскажут о работе диспетчера по контролю за платными парковками, а также покажут, как готовится пакет документов, необходимых для оформления постановления о наложении штрафа за неоплату услуг платной парковки. В мероприятии примут участие заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк, директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрей Романцов.

Адрес: улица Демьяна Бедного, 47.

Первый раз – в первый класс

В 12:00 министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов расскажут о правилах и сроках подачи заявления от родителей на зачисление ребенка в первый класс, новых способах подачи заявления (в том числе – в электронной форме), планах по оснащению школ, а также о других актуальных вопросах по данной теме. Приём заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 февраля.

Адрес: улица. Добролюбова, 2А.

В 13:00 в малом зале мэрии города Новосибирска состоится брифинг об организации приема в 1-е классы в 2020 году. В нём примут участие: начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев; заместитель начальника департамента – начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Елена Кащенко; начальник отдела общего образования Ольга Прасолова, руководители МБОУ СОШ № 165, МБОУ СОШ № 82, МБОУ «Лицей № 159».

Адрес: Красный проспект, 34.

Спаси себя от коронавируса

В 14:00 о рисках распространения опасного вируса по территории Азии и возможности попадания в РФ, а также мерах предосторожности для защиты населения расскажут главный инфекционист Новосибирской области, главный врач Городской инфекционной клинической больницы N1 Лариса Позднякова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Адрес: улица Добролюбова, 2А, 3-й этаж.