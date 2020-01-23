Новосибирские инфекционисты расскажут о способах защиты от коронавируса из Китая

сегодня 15:44 Поделиться

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Более 4,5 тысячи человек заболели и порядка ста умерли от распространившегося в Китае коронавируса; новосибирские медики расскажут о мерах защиты от инфекции.

О том, насколько велик для сибиряков риск заражения обнаруженного в китайском Ухане коронавируса, расскажут новосибирские специалисты. На вопросы журналистов главный инфекционист Новосибирской области, главврач Городской инфекционной клинической больницы N1 Лариса Позднякова, а также замруководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Там уточнили, что в пресс-конференции также примет участие заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Речь пойдёт о методах профилактики, а также о принимаемых мерах по предотвращению распространения заболевания, – уточнили в пресс-службе.

По последним данным, коронавирусом заболели 4,5 тысячи человек, более ста – умерли.

Напомним, 28 января из-за эпидемии коронавируса авиакомпании отменили рейсы из Новосибирска на Хайнань.