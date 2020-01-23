Новосибирским предпринимателям грозят огромные штрафы

сегодня 15:07 Поделиться

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С наступлением нового года стартовала пора сдачи годовой отчётности; за несвоевременную уплату налогов и подачу деклараций предпринимателям грозят санкции.

В Новосибирской области стартовала декларационная кампания. Индивидуальные предприниматели и руководители предприятий должны отчитаться о своей деятельности за прошлый год в налоговых инспекциях.

Как рассказали в управлении Федеральной налоговой службы, главным руководством по тому, кто, в какой срок и когда должен оплатить тот или иной налог, является Налоговый кодекс РФ. Этот документ постоянно меняется. Добавляются новые статьи, убираются потерявшие актуальность.

«Руководители и главные бухгалтеры, а также индивидуальные предприниматели должны быть внимательными, чтобы не забыть подать своевременно тот или иной отчёт, а также перечислить налоги и сборы. За нарушения налогового законодательства предусмотрены достаточно жёсткие санкции», – рассказали в ведомстве.

Так, например, неполная уплата сумм налога, сборов или страховых взносов влечёт за собой наложение штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы. Если же это было сделано умышленно, то наказание увеличивается в два раза – до 40 %. За непредоставление налоговой декларации предусмотрены штрафные санкции в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её предоставления. Однако в этом случае сумма штрафа не может превышать 30 %, но и быть меньше 1000 рублей.

Отчёты необходимо своевременно подавать не только в налоговую инспекцию, но и в различные фонды: пенсионный, социального страхования.

«Нарушения налогового законодательства могут привести и к другим последствиям: ограничению деятельности компании, блокировке счетов и так далее. Поэтому лучше всего доверить процесс составления отчётности профессионалам. Ведь они несут ответственность за своевременное предоставление достоверных данных в налоговую инспекцию, и ошибки будут исключены», – рассказали Сиб.фм специалисты агентства юридических и бухгалтерских услуг «Бизнес-открытие».

В компании отметили, что подключить к составлению бухгалтерской отчётности можно не только индивидуальных предпринимателей, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

При этом к каждому клиенту подходят индивидуально. Это связано с режимом налогообложения и объёмом работы, который определяется в процессе переговоров.

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