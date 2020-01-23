Новый облачный сервис для бизнеса Новосибирска запустил сотовый оператор МТС

сегодня 08:01 Поделиться

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Предпринимателям и компаниям Новосибирской области предложили оптимизировать процесс внедрения новых IT-решений; сервис позволит увеличить конкурентоспособность бизнеса.

Компания МТС представила новый облачный сервис для бизнеса – Containerum Managed Kubernetes. Как сообщили в компании, он предназначен, в первую очередь, для представителей сферы ритейла, промышленности и финансов. По словам разработчиков, в перспективе он позволит вдвое сократить затраты времени и средств при запуске новых IT-решений. Их создание, развёртывание и управление в облаке будет происходить быстрее, а значит бизнес-приложения и цифровые клиентские сервисы станут проще и удобнее.

«Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. Может возникать «конфликт» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход позволит снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис Containerum Managed Kubernetes, в свою очередь, предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде», — отмечает пресс-служба МТС.

Среди преимуществ нового сервиса здесь выделяют автоматизированный контроль и повышенную надёжность работы приложений для клиентов

В качестве вариантов его применения в финансовом секторе можно отметить ускоренный запуск клиентских сервисов, чат-ботов, голосовых помощников и сервисов онлайн-банкинга. А у онлайн-ритейла появится возможность быстро масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от интенсивности трафика. В результате будет минимизирован риск того, что страница в интернете зависнет в самый неподходящий момент.

Технологические и финансово-технические компании тоже получат важные преимущества: они смогут оперативнее обновлять свои решения, минимизируя время их простоя.

В МТС подчёркивают, что услуга предоставляется бесплатно: компании платят ежемесячно только за потребляемый объем облачных ресурсов. При этом существует две версии сервиса – базовая и продвинутая. Используя продвинутую версию, клиенты получают проактивный мониторинг IТ-ресурсов со стороны провайдера, техподдержку на всех этапах и прямую связь с архитекторами сервиса. Она предназначена для бизнес-запуска и использования критически значимых приложений. Базовая версия подходит в первую очередь для создания и испытаний IТ-решений.

Напомним, в декабре МТС предложил защитить персональные данные пациентов с помощью нового облачного сервиса.