Обманутые дольщики Новосибирска остались без внимания властей

сегодня 16:08 Поделиться

Фото предоставлено участником шествия обманутых дольщиков Новосибирска

Более 50 человек приняли участие в шествии обманутых дольщиков в Новосибирске; они требовали отставки минстроя.

Шествие обманутых дольщиков жилищного комплекса «Новомарусино» прошло сегодня, 28 января, в Нарымском сквере. С плакатами и транспарантами несостоявшиеся новосёлы провели на улице более часа. Об этом Сиб.фм рассказали организаторы мероприятия.

Всего собралось порядка 50 человек, – уточнили участники шествия. Многие пришли с заготовленными плакатами с надписями «Бездомный полк – Новомарусино» и «Минстрой за бездействие в отставку».

Сегодняшним шествием дольщики рассчитывали напомнить о своих нарушенных правах городским и областным властям.

«Но из чиновников к нам никто не вышел. С нами была только охранявшая нас полиция, видимо, поэтому власти и не смогли подойти», – не без иронии отметили дольщики.

Они подчеркнули, что намерены требовать начала реальной, а не формальной работы Регионального фонда обманутых дольщиков.

«Кроме того, мы хотим получить информацию о действиях по каждому долгострою с планируемыми этапами, сроками решений по каждому проблемному объекту города Новосибирска», – сказали дольщики.

Напомним, в январе глава Новосибирской области подписал постановление о выплате дольщикам субсидии в сумме не более 200 тысяч рублей.