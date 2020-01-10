Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Обманутые дольщики Новосибирска остались без внимания властей

сегодня 16:08

Фото предоставлено участником шествия обманутых дольщиков Новосибирска

Более 50 человек приняли участие в шествии обманутых дольщиков в Новосибирске; они требовали отставки минстроя.

Шествие обманутых дольщиков жилищного комплекса «Новомарусино» прошло сегодня, 28 января, в Нарымском сквере. С плакатами и транспарантами несостоявшиеся новосёлы провели на улице более часа. Об этом Сиб.фм рассказали организаторы мероприятия.

Всего собралось порядка 50 человек, – уточнили участники шествия. Многие пришли с заготовленными плакатами с надписями «Бездомный полк – Новомарусино» и «Минстрой за бездействие в отставку».

Сегодняшним шествием дольщики рассчитывали напомнить о своих нарушенных правах городским и областным властям.

«Но из чиновников к нам никто не вышел. С нами была только охранявшая нас полиция, видимо, поэтому власти и не смогли подойти», – не без иронии отметили дольщики.

Они подчеркнули, что намерены требовать начала реальной, а не формальной работы Регионального фонда обманутых дольщиков.

«Кроме того, мы хотим получить информацию о действиях по каждому долгострою с планируемыми этапами, сроками решений по каждому проблемному объекту города Новосибирска», – сказали дольщики.

Напомним, в январе глава Новосибирской области подписал постановление о выплате дольщикам субсидии в сумме не более 200 тысяч рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

обманутые дольщики
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

624436
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
183747
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
177976
Население России пошло на убыль
177364
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174588
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
161877
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
132970
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм