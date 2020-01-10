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Обманутые дольщики в ярких жилетах пройдут по центру Новосибирска

сегодня 09:59

Фото из архива Сиб.фм

Шествие дольщиков жилищного комплекса «Новомарусино» пройдёт в Новосибирске 28 января; организаторы просят участников надеть яркие дорожные жилеты.

Обманутые дольщики сибирской столицы вновь пытаются привлечь внимание к своей проблеме. Сегодня, 28 января, они соберутся в Нарымском сквере. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы мероприятия.

«Накануне прошла очередная рабочая группа в областном минстрое. На словах результаты обнадёживающие, а конкретики мало. Поэтому мы, как и планировали, выходим на шествие обманутых дольщиков», – рассказали несостоявшиеся новосёлы ЖК «Новомарусино».

Сбор назначен на 14:00 между церковью и цирком в Нарымском сквере.

«У кого есть яркие дорожные жилеты, надевайте. Одевайтесь теплее, берегите здоровье», – предупредили организаторы.

В октябре 2019 года обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» устроили голодовку под окнами здания регионального правительства. Акция продолжалась двое суток, пока нескольких участников не увезла скорая.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о выплате дольщикам субсидии в сумме не более 200 тысяч рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
дольщики
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