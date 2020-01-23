Паспорта болельщиков «Евро-2020» начали выдавать в Новосибирске

сегодня 14:34 Поделиться

Фото «Почты России»

Новосибирские футбольные фанаты получают FAN ID; наличие бейджа является обязательным условием попадания на стадион.

На главпочтамт Новосибирска – в отделение связи № 99 – поступили заказные письма с паспортами болельщиков. Всего в первой партии 90 конвертов. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе «Почты России», первым счастливым обладателем паспорта стал семилетний футболист Егор Решетников. Он вместе со своим отцом поедет смотреть первые две игры сборной России в июне. Паспорта болельщиков для них заказал друг семьи.

«Я впервые получил персонифицированную карту болельщика. Заказал осенью прошлого года, оформил все документы. Паспорт в пути отслеживался, накануне пришло сообщение, что можно забрать его в почтовом отделении. Вот, пришёл и получил. Теперь это мой пропуск на игру», – делится эмоциями мужчина.

Как подчеркнули на почте, отделение связи на улице Советской – единственное место, где можно получить паспорт болельщика. Наличие FAN ID – обязательное условие для всех зрителей, которые планируют посетить матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге. Более того, паспорт болельщика позволяет футбольным фанатам из зарубежных стран попасть в Россию без визы на период проведения чемпионата.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить в Петербурге с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира он впервые пройдёт на территории 11 государств, в том числе в России. В Санкт-Петербурге проведут четыре матча. 13 июня сборная России сыграет с Бельгией. Там же пройдёт игра с Финляндией 17 июня. Матч Бельгия – Финляндия также пройдёт в Санкт-Петербурге 22 июня. Последняя игра – матч 1/4 финала – состоится в России 3 июля.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Новосибирске откроют фан-зону для просмотра матчей «Евро-2020» по футболу.