Погода в Новосибирске 29 января: ночью приморозит
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Январь, кажется, вспомнил о своей принадлежности к зимним месяцам; в Новосибирске немного похолодает.
До минус 17 градусов похолодает в Новосибирске 29 января. Днём будет значительно теплее — около пяти-семи мороза. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
По данным синоптиков, среда будет в основном пасмурной. Хотя в первой половине дня солнце ненадолго и покажется из-за туч.
Не обойдётся и без снега, причём осадки синоптики обещают весьма обильные.
Испытывать на прочность сибиряков продолжит и ветер. Порывы в среду будут достигать 13 метров в секунду.
Напомним, из-за снежных заносов и обильных осадков скорая в Новосибирской области не могла добраться до беременной пациентки.
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