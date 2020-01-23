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Погода в Новосибирске 29 января: ночью приморозит

сегодня 07:01

ФОТО PIXABAY.COM

Январь, кажется, вспомнил о своей принадлежности к зимним месяцам; в Новосибирске немного похолодает.

До минус 17 градусов похолодает в Новосибирске 29 января. Днём будет значительно теплее — около пяти-семи мороза. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

По данным синоптиков, среда будет в основном пасмурной. Хотя в первой половине дня солнце ненадолго и покажется из-за туч.

Не обойдётся и без снега, причём осадки синоптики обещают весьма обильные.

Испытывать на прочность сибиряков продолжит и ветер. Порывы в среду будут достигать 13 метров в секунду.

Напомним, из-за снежных заносов и обильных осадков скорая в Новосибирской области не могла добраться до беременной пациентки.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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