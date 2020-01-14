Поисками пропавших людей займутся волонтёры в районах Новосибирской области

сегодня 19:34 Поделиться

фото со страницы ПСО "Маяк" в соцсети "ВКонтакте"

Поисково-спасательный отряд «Маяк» объявил о сборе волонтёров; небезразличные люди могут присоединиться к движению.

В Новосибирской области региональная общественная организация Поисково-спасательный отряд «Маяк» объявила о сборе волонтёров для оперативного реагирования на отдалённых территориях.

Представительства отряда открываются сразу в шести районах Новосибирской области: Куйбышевском, Ордынском, Карасукском Черепановском, Тогучинском и Болотнинском.

Если у вас есть желание присоединиться к поисковикам, подробности можно узнать здесь.

Напомним, 14 января новосибирские поисковики обратились к жителям области с просьбой не репостить фейковые новости о пропавших детях.