Поисками пропавших людей займутся волонтёры в районах Новосибирской области
фото со страницы ПСО "Маяк" в соцсети "ВКонтакте"
Поисково-спасательный отряд «Маяк» объявил о сборе волонтёров; небезразличные люди могут присоединиться к движению.
В Новосибирской области региональная общественная организация Поисково-спасательный отряд «Маяк» объявила о сборе волонтёров для оперативного реагирования на отдалённых территориях.
Представительства отряда открываются сразу в шести районах Новосибирской области: Куйбышевском, Ордынском, Карасукском Черепановском, Тогучинском и Болотнинском.
Если у вас есть желание присоединиться к поисковикам, подробности можно узнать здесь.
Напомним, 14 января новосибирские поисковики обратились к жителям области с просьбой не репостить фейковые новости о пропавших детях.
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