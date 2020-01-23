Porsche Cayenne с красивым номером сбил подростка в Новосибирске

сегодня 10:37 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Новосибирские госавтоинспекторы ищут водителя иномарки, который утром 28 января сбил подростка; виновник ДТП с места происшествия скрылся.

ДТП с участием автомобиля Porsche Cayenne произошло утром 28 января в Новосибирске. Белая иномарка с госномером 111 сбила 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Известно, что инцидент произошёл у дома № 20 по улице Магнитогорской в Кировском районе.

«Водитель иномарки с места происшествия скрылся», – уточнили правоохранители.

Пострадавший подросток с ушибами доставлен в больницу.

Очевидцев случившегося просят обратиться по телефонам 232-23-51 либо 232-23-21.

Напомним, 28 января водитель сломал ногу пешеходу и скрылся в места аварии.