Porsche Cayenne с красивым номером сбил подростка в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com
Новосибирские госавтоинспекторы ищут водителя иномарки, который утром 28 января сбил подростка; виновник ДТП с места происшествия скрылся.
ДТП с участием автомобиля Porsche Cayenne произошло утром 28 января в Новосибирске. Белая иномарка с госномером 111 сбила 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.
Известно, что инцидент произошёл у дома № 20 по улице Магнитогорской в Кировском районе.
«Водитель иномарки с места происшествия скрылся», – уточнили правоохранители.
Пострадавший подросток с ушибами доставлен в больницу.
Очевидцев случившегося просят обратиться по телефонам 232-23-51 либо 232-23-21.
Напомним, 28 января водитель сломал ногу пешеходу и скрылся в места аварии.
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