Пособия на ребёнка от 3 до 7 лет: сколько семей получат «путинские выплаты»

сегодня 10:19 Поделиться

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В правительстве страны посчитали, во сколько обойдётся федеральному бюджету поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет; на выплату могут рассчитывать около 2,5 миллиона российских семей.

Почти 2,5 миллиона семей в России смогут оформить в 2020 году выплату пособий на ребёнка от 3 до 7 лет. Об этом 27 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает «Радио Спутник», чиновница подчеркнула, что расходы бюджета на эти цели в текущем году составят порядка 159 миллиардов рублей.

Также Голикова уточнила, что в 2020-м 558 тысяч соотечественников могут получить материнский капитал на первого ребёнка, 551 тысяча – на второго. Российской казне это обойдётся в 122 млрд рублей.

Накануне президент Владимир Путин объяснил механизм получения пособий на детей от 3 до 7 лет. Прежде всего – на выплату могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума. То есть размер ежемесячной господдержки будет составлять около 5,5 тысячи рублей в месяц.

По словам главы государства, для получения выплаты необходимо до 31 декабря 2020 года прийти с соответствующими документами и с заявлением в органы соцзащиты.

Напомним, в январе в новосибирском минтруда прошла горячая линия по вопросам предоставления выплат семьям с маленькими детьми.