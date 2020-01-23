Прощёное воскресенье: какого числа в 2020 году

сегодня 17:24 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Накануне Великого поста православные христиане отмечают Прощёное воскресенье; Сиб.фм выяснил, какого числа его отмечают в этом году.

Дата Прощёного воскресенья целиком и полностью зависит от того, когда отмечается Светлое Христово воскресение. Ведь в течение семи недель до этого праздника следует Великий пост. А Прощёное воскресенье претворяет его.

Так как в 2020 году Пасха отмечается 19 апреля, Прощёное воскресенье будет за семь недель до него, то есть 1 марта.

По традиции Прощёное воскресенье является последним на масленичной неделе днём. В этот день принято просить друг у друга прощения, есть блины и сжигать соломенное чучело Масленицы, которая олицетворяет зиму. Кроме того, устраивают кулачные бои и бои на подушках, а самые азартные забираются на вершину гладкого столба, на котором размещены различные призы.

Традиция просить прощения накануне Великого поста пришла из Египта и Палестины. На время Великого поста монахи уходили в пустыню, где в полном одиночестве усиливали таким образом свои молитвы и покаяние. Часть из них не возвращались обратно в монастыри, погибая в безжизненной пустыне от жажды и нападения диких животных. Так как в пустыне было много опасностей, и встреча перед постом могла оказаться последней, перед тем как разойтись и встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за нанесённые волей или неволей обиды, как перед смертью. И сами от души прощали всех. Для того и существовал чин прощения – чтобы быть примирённым и прощённым со всеми, в том числе и с Богом. Со временем это стало традицией у всех верующих.

В современном мире православные просят друг у друга прощения и произносят фразу: «Прости меня, если сможешь». На прощение православные искренне и от всего сердца отвечают «Бог простит и я прощаю», подтверждая, что не держат зла и не хранят никаких обид.

Напомним, 26 января Сиб.фм рассказал, какого числа начинается Великий пост.