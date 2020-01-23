«Просто мог не уследить»: жена актёра Прилучного объяснила долги мужа
Фото со страницы Павла Прилучного в Instagram
Супруга актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце прокомментировала информацию о долгах мужа; задолженность она объяснила большой загруженностью мужа на работе.
Российская актриса Агата Муцениеце отреагировала на появившиеся сведения о налоговой задолженности супруга Павла Прилучного, который, по данным сайта ФССП, не оплатил порядка 120 тысяч рублей, так что теперь его разыскивают новосибирские судебные приставы.
«Человек мог просто не уследить», – прокомментировала ситуацию жена звезды сериала «Мажоры». Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
По словам женщины, задолженность возникла из-за чересчур плотного графика мужа. Она также подчеркнула, что сама оказывалась должницей из-за «бардака в налоговой».
«Я даже несколько раз лично ездила в налоговую, проверяла свои долги, они вдруг возникали через неделю. Это бардак в налоговой!» – сказала Муцениеце.
Актриса также заверила, что супруг в ближайшее время погасит долги.
Павел Прилучный известен ролями в картинах «Мажор» и «Закрытая школа». Актёр жил в Новосибирске, где выступал в театре «Глобус». В столице Сибири он получил театральное образование и какое-то время работал грузчиком.
Напомним, в 2019 долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей.
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