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«Просто мог не уследить»: жена актёра Прилучного объяснила долги мужа

сегодня 12:03

Фото со страницы Павла Прилучного в Instagram

Супруга актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце прокомментировала информацию о долгах мужа; задолженность она объяснила большой загруженностью мужа на работе.

Российская актриса Агата Муцениеце отреагировала на появившиеся сведения о налоговой задолженности супруга Павла Прилучного, который, по данным сайта ФССП, не оплатил порядка 120 тысяч рублей, так что теперь его разыскивают новосибирские судебные приставы.

«Человек мог просто не уследить», – прокомментировала ситуацию жена звезды сериала «Мажоры». Об этом сообщает издание «Аргументы недели».

По словам женщины, задолженность возникла из-за чересчур плотного графика мужа. Она также подчеркнула, что сама оказывалась должницей из-за «бардака в налоговой».

«Я даже несколько раз лично ездила в налоговую, проверяла свои долги, они вдруг возникали через неделю. Это бардак в налоговой!» – сказала Муцениеце.

Актриса также заверила, что супруг в ближайшее время погасит долги.

Павел Прилучный известен ролями в картинах «Мажор» и «Закрытая школа». Актёр жил в Новосибирске, где выступал в театре «Глобус». В столице Сибири он получил театральное образование и какое-то время работал грузчиком.

Напомним, в 2019 долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Прилучный
долги
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