Пять лет за гибель ребёнка: в Новосибирске будут судить директора смертельной стройки

сегодня 14:01 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Обвинительное заключение по делу о гибели школьницы на стройке в Новосибирске передано в суд; трагедия произошла в мае 2019 года.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Завод строительных материалов 7», в ведении которого находилось здание на улице Волховской, 33а. В мае 2019 года там погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, руководитель обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, злоумышленник не обеспечил надлежащее производство работ по консервации незавершённого строительства объекта на улице Волховской, 33а, что повлекло смерть несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что 9-летняя школьница 28 мая упала с высоты третьего этажа недостроенного здания на бетонное перекрытие подвального помещения и погибла.

«Санкция ч.2 ст. 216 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в декабре в суд было передано уголовное дело в отношении директора детского сада, где на ребёнка упал аквариум.