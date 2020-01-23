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Рейсы на Хайнань из Новосибирска отменили из-за эпидемии коронавируса

сегодня 13:21

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

Чартерные авиакомпании, выполняющие рейсы из Толмачёво в Санью отменили все рейсы на неопределённый срок; полётная программа регулярных авиарейсов в Китай действует в полном объёме.

Из аэропорта Новосибирска можно улететь в пять городов Китая: Пекин, Гонконг, Санью, Харбин и Урумчи. Полёты выполняет пять авиакомпаний. И только две временно приостановили полёты в КНР.

В аэропорту Толмачёво подтвердили наличие телеграммы от авиакомпании NordStar о приостановлении полётов по маршруту Новосибирск – Санья – Новосибирск с 6 февраля по 22 марта.

Кроме NordStar в Санью летает ещё авиакомпания I-Fly. Она выполняет чартерные рейсы два раза в неделю по вторникам и пятницам. Эта авиакомпания является партнёром тур-операторов Tez Tour.

Как рассказали Сиб.фм в представительстве авиакомпании, все рейсы на Хайнань отменены на неопределённое время.

Кроме того, авиакомпания S7 выполняет регулярные рейсы в Пекин (ежедневно, кроме среды), Гонконг – один раз в неделю по четвергам и Урумчи (2 раза в неделю, по вторникам и субботам). Авиакомпания «Уральские авиалинии» два раза в неделю, по вторникам и пятницам, выполняет рейс в Харбин.

При этом авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» предоставили возможность пассажирам сдать или обменять авиабилеты по направлениям в вышеназванные города. Главное условие, рейс должен быть выполняться с 24 января по 10 февраля. Обмен возможен при наличии свободных мест до 29 февраля. Вернуть билеты можно даже в том случае если они были приобретены за мили.

Напомним, 27 января стало известно о том, что российская авиакомпания временно приостановила полёты на Хайнань.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Китай
Новосибирск
коронавирус
яндекс.дзен

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