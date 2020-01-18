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Самолёт S7 экстренно сел в Толмачёво

сегодня 18:51

фото из архива сиб.фм

Борт, летевший из Новосибирска в Екатеринбург, развернулся над Новосибирской областью; причиной стала техническая неисправность судна.

Авиалайнер компании S7, выполнявший рейс по маршруту «Новосибирск – Екатеринбург», вернулся в Толмачёво после вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в аэропорту.

Самолёт Embraer-170 запросил экстренное возвращение из-за возможного отказа работы закрылков. Как сообщает издание, они не убрались во время взлёта.

Борт сделал несколько кругов в окрестностях Новосибирска и благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, на борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа. Начата проверка авиаинцидента.

В авиакомпании рассказали, что пассажирам предоставят резервный борт для полёта к месту назначения.

Напомним, 18 января в Толмачёво загорелся двигатель самолёта авиакомпании S7.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

S7
авиакомпания
аварийная посадка
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