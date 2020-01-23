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Закатили и сбежали: девушку-инвалида в коляске бросили в отделении полиции

сегодня 12:30

Коляску, в которой находилась девушка с ДЦП, женщина оставила в отделении полиции в Томске; инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения.

Полиция Томской области сообщила о женщине, которая 27 января бросила в холле дежурной части коляску в девушкой-инвалидом, а сама скрылась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Судя по кадрам, сделанным камерой наружного наблюдения в помещении «дежурки», женщина в пуховике с меховой опушкой закатила коляску в отделение, после чего быстро убежала.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники полиции незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия.

«Женщина установлена и доставлена в отдел полиции для разбирательства», – сказали в томском УМВД.

Сейчас жизни и здоровью оставленной девушки ничего не угрожает.

Напомним, в декабре сибирячка бросила ребёнка умирать на обочине дороги.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

полиция
Томск
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