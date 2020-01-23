Стаей волков напугали жителей Новосибирской области

сегодня 20:17 Поделиться

фото pixabay.com

В Татарском районе жителей напугали сообщение о стае волков в одной из деревень; власти сообщили, что информация фейк.

В паблике «Татарск Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня появилось сообщение, что на окраине села Евгеньевка была замечена стая волков. В подтверждение пользователи выложили в сеть информационное сообщение, подписанное представителем ЕДДС Татарского района В.В. Каурцевым.

В сообщении говорится, что утром 28 января 2020 года в ЕДДС поступило сообщение о том, что накануне вечером староста села Евгеньевка обнаружил на окраине деревни стаю волков. Информацию просили распространить по учебным заведениям района и ограничить свободные прогулки детей.

Позже районная администрация опровергла это сообщение, назвав его не соответствующим действительности.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что стая голодных волков идёт в Омскую область со стороны Казахстана.