Трактор для роженицы: беременную из отдалённого села в Новосибирской области вызволили из снежного плена

сегодня 11:19 Поделиться

фото из группы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области соцсети «ВКонтакте»

Медики не могли добраться до беременной женщины из-за снежных заносов; дорогу скорой расчищал трактор.

Экипаж скорой медицинской помощи 27 января не мог добраться до пациентки в Карасукском районе Новосибирской области. Затор образовался после сильнейшего снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона.

«Оперативный дежурный службы через администрацию Карасукского района решил вопрос о расчистке заметённого участка трассы. Скорая помощь за трактором смогла проехать до беременной женщины и обратно, спасатели Карасукского ПСО сопроводили спецавтомобиль до ЦРБ», – говорится в группе службы в социальной сети «ВКонтакте».

Также из-за непогоды в Карасукском районе застряли четыре автомобиля. В машинах находились шесть человек, включая одного ребёнка.

«Спасатели обеспечили безопасность во время проведения снегоуборочных работ в месте перемёта и во главе колонны сопроводили автомобили до города Карасука», – уточнили в службе.

Напомним, в январе двух беременных сибирячек доставили в больницы на снегоходах.