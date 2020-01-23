Расплата за флешмоб: цирк-шапито требует с новосибирской зоозащитницы 100 тысяч рублей

сегодня 13:30 Поделиться

Фото с официальной страницы цирка «Золотой дракон» в социальной сети «ВКонтакте», со страницы Лизы Бражник в социальной сети Facebook

Цирк «Золотой Дракон» подал в суд на сибирячку Елизавету Бражник; осенью девушка выступала против представлений с участием животных в Новосибирске – на площадке у ТЦ «Мега».

Арбитражный суд Новосибирской области 29 января рассмотрит иск ООО «Цирк Золотой Дракон» к активистке Елизавете Бражник. В августе-сентябре 2019 года девушка запустила флешмоб в социальных сетях, призывая подписчиков игнорировать выступление циркачей. О претензиях «Золотого Дракона» сибирячка рассказала на своей странице в Facebook.

Сейчас циркачи требуют с женщины 100 тысяч рублей – в качестве компенсации ущерба, причинённого деловой репутации.

Как ранее сообщалось, поводом для публичного конфликта Лизы Бражник с руководством «Золотого Дракона» стало появление шатра шапито на парковке у ТЦ «Мега» в Новосибирске.

«Цирк-шапито – это железные фургоны, в которых леопарды, обезьяны, ламы и собаки проводят большую часть своей жизни. Иногда "гуляют" в маленьких клетках. Всю жизнь они ездят по стране, зимой в -30 или летом в +30 в этих железных фургонах, ведь у них просто нет другого дома», – написала сибирячка в соцсети.

Возмутившись увиденным, Лиза Бражник и её знакомые запустили информационный флешмоб, делая в соцсетях публикации с хештегом #МЕГАУБЕРИЭТОТЦИРК.

По словам сибирячки, её поддержали десятки людей, в том числе и в других странах. Отреагировали на акцию и в ТЦ «Мега» – руководство приняло решение отказаться от выступлений цирка на их площадке.

«Тот факт, что крупный ТЦ отказался от сотрудничества с цирком-шапито, – это прецедент, такого в России ещё не было. Пострадала репутация цирка. Но я думаю так: если не будет цирков-шапито, то и страдать будет нечему», – поделилась девушка на странице в Facebook.

Елизавета Бражник попросила новосибирцев пожелать ей удачи в суде.

Напомним, в октябре сибиряков возмутил дрессировщик, привязавший медведя к забору.