Расплата за флешмоб: цирк-шапито требует с новосибирской зоозащитницы 100 тысяч рублей
Фото с официальной страницы цирка «Золотой дракон» в социальной сети «ВКонтакте», со страницы Лизы Бражник в социальной сети Facebook
Цирк «Золотой Дракон» подал в суд на сибирячку Елизавету Бражник; осенью девушка выступала против представлений с участием животных в Новосибирске – на площадке у ТЦ «Мега».
Арбитражный суд Новосибирской области 29 января рассмотрит иск ООО «Цирк Золотой Дракон» к активистке Елизавете Бражник. В августе-сентябре 2019 года девушка запустила флешмоб в социальных сетях, призывая подписчиков игнорировать выступление циркачей. О претензиях «Золотого Дракона» сибирячка рассказала на своей странице в Facebook.
Сейчас циркачи требуют с женщины 100 тысяч рублей – в качестве компенсации ущерба, причинённого деловой репутации.
Как ранее сообщалось, поводом для публичного конфликта Лизы Бражник с руководством «Золотого Дракона» стало появление шатра шапито на парковке у ТЦ «Мега» в Новосибирске.
«Цирк-шапито – это железные фургоны, в которых леопарды, обезьяны, ламы и собаки проводят большую часть своей жизни. Иногда "гуляют" в маленьких клетках. Всю жизнь они ездят по стране, зимой в -30 или летом в +30 в этих железных фургонах, ведь у них просто нет другого дома», – написала сибирячка в соцсети.
Возмутившись увиденным, Лиза Бражник и её знакомые запустили информационный флешмоб, делая в соцсетях публикации с хештегом #МЕГАУБЕРИЭТОТЦИРК.
По словам сибирячки, её поддержали десятки людей, в том числе и в других странах. Отреагировали на акцию и в ТЦ «Мега» – руководство приняло решение отказаться от выступлений цирка на их площадке.
«Тот факт, что крупный ТЦ отказался от сотрудничества с цирком-шапито, – это прецедент, такого в России ещё не было. Пострадала репутация цирка. Но я думаю так: если не будет цирков-шапито, то и страдать будет нечему», – поделилась девушка на странице в Facebook.
Елизавета Бражник попросила новосибирцев пожелать ей удачи в суде.
Напомним, в октябре сибиряков возмутил дрессировщик, привязавший медведя к забору.
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