Убийство главы ЖСК в центре Новосибирска: с кем судился и чем владел Олег Арчибасов

сегодня 13:38 Поделиться

Коллаж Сиб.фм/фото из социальных сетей/правительство НСО

Председателя правления ЖСК «Залесский» расстреляли в центре города накануне; погибший был полковником в отставке, судился с застройщиками и стал знаменитым благодаря помощи дольщикам.

Главу ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова хладнокровно убили накануне, 27 января. Расправа произошла около 11 часов утра в людном месте – тело мужчины обнаружили рядом со входом в школу № 4 на улице Достоевского, 27. Как рассказали Сиб.фм в Следственном комитете, подозреваемых в деле об убийстве Арчибасова пока нет.

Второе пришествие

В отсутствие официальных версий новосибирские СМИ сразу вспомнили самый главный конфликт председателя ЖСК. Олег Арчибасов стал широко известен благодаря борьбе за завершение строительства одного из самых старых долгостроев на Залесского.

История многоэтажного дома на улице Залесского, 6 началась больше десяти лет назад. В 2003 году стартовало строительство многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска. Застройщиком стала компания ООО «Гарантстройсервис». В 2010 году фирма обанкротилась, а строительство дома окончательно остановилось.





Около 300 обманутых дольщиков, вложивших деньги в квартиры на Залесского, остались без жилья на неопределённое время. В том же году начал работать жилищно-строительный кооператив «Залесский» — он получил права застройщика вместо обанкротившегося «Гарантстройсервиса». Учредителями стали пять человек, а председателем правления ЖСК стал полковник в отставке Олег Арчибасов.

В 2015 году правительство Новосибирской области объявило конкурс на завершение строительства объекта на Залесского. ЖСК получил 226 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком стала компания «Энергомонтаж». Обманутым дольщикам также пришлось вложить свои средства – каждый доплатил около 900 тысяч рублей.

Затем у Олега Арчибасова начался затяжной конфликт с ГК «Энергомонтаж».

Большой скандал и башенный кран

В январе 2018 года дольщики вышли на митинг. Их не устраивала работа ГК «Энергомонтаж». По данным «Континент Сибирь», жителей не устроило, что пришлось доплачивать по 10-15 тысяч за квадратный метр на достройку объекта. Более того, тогда появилась информация, что подконтрольный «Энергомонтажу» ЧОП препятствует строительству, загораживая проезд к зданию.

Однако главное обвинение заключалось в том, что генподрядчик нарушил условия договора – якобы дом должны были сдать ещё в 2017 году. На это руководитель «Энергомонтажа» – депутат Заксобрания Иван Сидоренко, заявил, что в его распоряжении есть договор, в котором указан срок сдачи – 2018 год.

Тогда же начались несколько судебных процессов «Энергомонтажа» и ЖСК «Залесский». 14 февраля 2018 года Олег Арчибасов подал иск к «Энергомонтажу» на освобождение земельного участка и возмещение убытков в 1,5 миллиона рублей. Уже в апреле Арчибасов отказался от иска и дело прекратили.

Тут же «Энергомонтаж» подал встречный иск к ЖСК, чтобы признать недействительным его отказ от исполнения договора генподряда на 400 тысяч рублей. Дело вновь завершилось отказом от иска.

Затем «Энергомонтаж» и вовсе заявил, что Арчибасов незаконно завладел его имуществом. По данным картотеки Арбитражного суда, истец требовал вернуть ему башенный кран и 460 тысяч рублей упущенной выгоды сверху. Дело также прекратилось после отказа от иска. Все судебные дела прекратились, а многострадальный долгострой наконец-то сдали в июле 2019 года.

Незавершённое дело

Помимо судебных разбирательств с генеральным подрядчиком у Олега Арчибасова был незавершённый конфликт с АО «Региональные энергетические сети». Он начался с иска о взыскании денег за использование электроэнергии без договора – РЭС требовали у ЖСК 150 тысяч рублей. Арбитражный суд в феврале 2019 года удовлетворил иск и обязал Арчибасова выплатить задолженность.

Следующее разбирательство началось совсем недавно – в этот раз по инициативе ЖСК «Залесский». Арчибасов подал иск о банкротстве АО «РЭС» 17 декабря. По данным картотеки дел Арбитражного суда, дело приняли к производству. Первое судебное заседание прошло 22 января – за 5 дней до убийства Олега Арчибасова. Следующее заседание назначено на 25 февраля.

С чем связано решение ЖСК «Залесский» обанкротить РЭС – неизвестно. В карточке дела на сайте суда обозначен только факт приёма заявления. Копии самого иска в документах не содержится.

Сын и коллега

Параллельно с руководством ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов был учредителем пяти компаний. Из них действующими остались две – ООО «Лион» и «Электростройсервис». «Лион» ранее был замечен в скандале с ООО «Энергомонтаж». Компания выступала в качестве технического заказчика в возведении долгостроя на Залесского.

Также в строительстве напрямую принимал участие сын Олега Арчибасова — Алексей. Субподрядчиком тогда была компания ООО «Хорс», а её учредитель – Алексей Арчибасов – вызывал недоверие у руководства генерального подрядчика. «Энергомонтаж» считал, что через две связанные друг с другом фирмы глава ЖСК сможет вывести активы, которые были выданы Арчибасову на завершение стройки.

Частично опасения «Энергомонтажа» подтвердились. По данным областного правительства, прокуратура провела ряд проверок и выяснила, что ЖСК тратил деньги вовсе не на строительство. По данным прокуратуры, компания расходовала деньги на выдачу займов.