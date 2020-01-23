«Украл деньги и смылся?»: новосибирцы обсуждают версии убийства главы ЖСК Олега Арчибасова

сегодня 18:34 Поделиться

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Председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова застрелили в центре города; в громком деле пока нет подозреваемых, а жители Новосибирска уже выяснили основные версии убийства бизнесмена.

Главу ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова убили накануне утром, 27 января. Трагедия произошла в центре города – на улице Достоевского, 27. Действие происходило у входа в школу № 4 – тело погибшего нашли у ворот.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве, однако на данный момент неизвестно, кто и зачем мог расправиться с защитником прав обманутых дольщиков. Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в СК, пока нет возможности вести конструктивный диалог о мотивах и подозреваемых.

В то же время новость о гибели Олега Арчибасова всколыхнула соцсети. Находясь в условиях информационного вакуума, новосибирцы стали строить большое количество догадок. Среди возмущённых возгласов про возвращение 90-х можно разглядеть гневные комментарии в адрес главы ЖСК «Залесский». Все они связаны с профессиональной деятельностью Арчибасова.

«Так он кинул много людей на деньги в долгострое. Это факт. Может, после этого инцидента решится вопрос с обманутыми дольщиками. Полагаю, наследники теперь будут принимать более обдуманные решения», – пишет комментатор.

Как сегодня писал Сиб.фм, Олег Арчибасов занимался проектом по завершению строительства многоэтажного дома на Залесского, 6. Прокуратура тогда усмотрела нарушения в действия ЖСК – проверка установила, что выделенные на строительство деньги пошли в счёт выдачи займов. Тем не менее объект благополучно сдали летом прошлого года.

Кто-то уверен, что председатель ЖСК перешёл кому-то дорогу, воруя деньги. Под постами в соцсетях десятки комментариев с подобным содержанием.

«Просто так невинного человека жизни бы не лишили – это факт. И не за 100 рублей – это тоже факт. И не с помощью огнестрела», – пишет пользователь.

Некоторые и вовсе высказываются уверенно: «Украл деньги и смылся!». При этом комментаторы не объясняют, у кого и что украл погибший бизнесмен.

Безусловно, не все мнения связаны с критикой главы ЖСК – большое количество комментаторов выражают соболезнования семье. Среди них также есть и обманутые дольщики, которым когда-то помог Арчибасов. Некоторые резонно отмечают, что дело явно похоже на заказное убийство.

«Камеры случайно сломались, свидетели инвалиды», – возмущается житель Новосибирска.

Действительно, как сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах, характер ранений может говорить о работе киллера. По словам собеседника, в Арчибасова выстрелили трижды. Две пули попали в область груди, последняя – в голову. Более того, эксперт отвергает возможную стрельбу «в упор» – вероятнее всего, киллер действовал издалека.

В подтверждение тому можно вспомнить другие известные случаи заказных убийств. Яркий пример – убийство Бориса Немцова, которое произошло перед стенами Кремля в 2015 году. Политика убили четырьмя выстрелами в спину – версия заказного убийства официально подтверждена.

Несколько лет назад в Улан-Удэ застрелили инспектора службы безопасности одной из угольных компаний. Его убили двумя выстрелами в спину по дороге на работу – инцидент произошёл с утра. Тогда основной версией следствия сразу стала профессиональная деятельность погибшего.

Лидер общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов заметил, что столь дерзкое убийство – настоящий вызов для правоохранительных органов.

«Вот уже несколько лет я в своей правозащитной деятельности сталкиваюсь с околокриминальными проявлениями со стороны лиц, так или иначе относящихся к строительной индустрии. Случались и запененные двери, и порча имущества, и поджоги, и большинство из этих случаев так и не привели к возбуждению уголовных дел, несмотря на наши обращения в правоохранительные органы. Что же касается правоохранительной системы, то для неё подобный резонансный случай это вызов», – пишет активист на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Антонов уверен – если дело «спустят на тормозах», то 90-е вернулись.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о всех громких конфликтах Олега Арчибасова.