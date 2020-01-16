Уроженку Новосибирска уволили из правительства России

сегодня 19:59 Поделиться

фото медпрофи.ру

Премьер-министр России освободил от исполнения обязанностей заместителя министра здравоохранения Елену Бойко; она проработала немногим больше года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил с поста заместителя министра здравоохранения сибирячку Елену Бойко. В должности замминистра она работала с 30 декабря 2018 года.

"Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения РФ по её просьбе", — гласит распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает паблик «Общественный контроль Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на заявление о самостоятельной отставке, информированные источники связывают уход Бойко со скандальным сюжетом на телеканале НТВ.

По данным источника, на XVIII Ассамблее "Здоровая Москва" Елена Бойко заявила: "Необходимо поменять философию внутри здравоохранения — я бы сказала, что это не взлетит — нужно поменять философию снаружи здравоохранения".

Елена Бойко родилась в Новосибирске в 1977 году. С красным дипломом окончила НГТУ по специальности «Финансы и кредит». Позже прошла переподготовку по Федеральной программе подготовки управленческих кадров, получила степень МВА в Школе менеджмента бельгийского университета Антверпена.

Елену Бойко называли богатейшей чиновницей российского министерства здравоохранения. Её доход в 4,5 раза превышал доход экс-министра Вероники Скворцовой.

Напомним, 16 января в России назначен новый премьер-министр.