В Новосибирске разыскивают убийцу беременной девушки

сегодня 21:21 Поделиться

фото и видео источников Сиб.фм

Трагедия произошла в подъезде жилого дома на улице Кирова; убийца попал на запись камеры видеонаблюдения.

Сегодня в одном из подъездов жилого дома на улице Кирова в Новосибирске произошло убийство. Всё происходящее сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как в подъезд входит девушка и из темноты к ней выходит молодой человек. Он пытается что-то забрать из рук дамы, а потом выталкивает её из подъезда. Девушка возвращается. В этот момент мужчина наносит ей множественные ножевые удары. Пострадавшая падает, на полу видна лужа крови. Нападавший убегает.

Ранения, нанесённые девушке, оказались несовместимы с жизнью. По неподтверждённым сведениям, пострадавшая была беременна.

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"В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде №3 дома 25 по улице Кирова, гражданин Фатуллаев Рустам Габилович 18.06.1985 г.р. нанёс ножевое ранение повлекшее смерть гражданки Чернышевой Натальи Николаевны 19.03.1986 г.р.", — говорится в ориентировке, которая имеется в распоряжении Сиб.фм.

По данным сообщества «Инцидент Новосибирск», девушка сбежала от сожителя, но он её нашёл и убил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведётся розыск нападавшего. Есть информация, что после убийства он уехал в другой регион.

Напомним, 9 января в Сибири объявили в розыск мать-убийцу.