В руководство Росгвардии пришёл командующий войсками Сибирского округа

сегодня 16:43 Поделиться

фото «Право.ру»

Бывший командующий войсками Сибирского округа войск нацгвардии стал первым замом по всей России; Путин назначил Стригунова в руководство войсками национальной гвардии всей страны.

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Ранее он занимал пост командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России.

Указ о назначении Стригунова размещён на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Виктор Стригунов в 2016 году стал командующим войсками Сибирского округа нацгвардии. До этого момента он возглавлял Восточное и Сибирское командование Внутренних войск. Свою военную карьеру Стригунов начинал в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР, а после окончил Военную академию генерального штаба. В 2017 году ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

Напомним, накануне стало известно, что ВККС согласовала кандидатуру на пост руководителя областного суда в Новосибирске.