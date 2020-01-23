В руководство Росгвардии пришёл командующий войсками Сибирского округа
фото «Право.ру»
Бывший командующий войсками Сибирского округа войск нацгвардии стал первым замом по всей России; Путин назначил Стригунова в руководство войсками национальной гвардии всей страны.
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Ранее он занимал пост командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России.
Указ о назначении Стригунова размещён на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в сообщении.
Виктор Стригунов в 2016 году стал командующим войсками Сибирского округа нацгвардии. До этого момента он возглавлял Восточное и Сибирское командование Внутренних войск. Свою военную карьеру Стригунов начинал в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР, а после окончил Военную академию генерального штаба. В 2017 году ему присвоено воинское звание генерал-полковника.
Напомним, накануне стало известно, что ВККС согласовала кандидатуру на пост руководителя областного суда в Новосибирске.
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