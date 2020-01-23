Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

В руководство Росгвардии пришёл командующий войсками Сибирского округа

сегодня 16:43

фото «Право.ру»

Бывший командующий войсками Сибирского округа войск нацгвардии стал первым замом по всей России; Путин назначил Стригунова в руководство войсками национальной гвардии всей страны.

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Ранее он занимал пост командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России.

Указ о назначении Стригунова размещён на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Виктор Стригунов в 2016 году стал командующим войсками Сибирского округа нацгвардии. До этого момента он возглавлял Восточное и Сибирское командование Внутренних войск. Свою военную карьеру Стригунов начинал в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР, а после окончил Военную академию генерального штаба. В 2017 году ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

Напомним, накануне стало известно, что ВККС согласовала кандидатуру на пост руководителя областного суда в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Росгвардия
Путин Владимир
назначения
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

625448
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
183987
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
177999
Население России пошло на убыль
177402
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174610
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
161906
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
133165
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм