Вдвоём не разойтись: жители Кировского района Новосибирска жалуются на мост без перил

сегодня 17:09 Поделиться

Скриншот и видео из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Опасная тропа через реку Тулу появилась в Кировском районе Новосибирска; на высоте 20 метров люди ходят без ограждения.

Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на опасный мост, который соединяет два берега реки Тула в районе Хилокского рынка.

Видео появилось на странице группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что молодой человек – автор видео – идёт по скользкому, засыпанному снегом проходу, который когда-то был пешеходной дорожкой через мост над рекой Тулой.

Заметно, что эту тропу никто не чистит. Наледь почти сравнялась с высотой оградительных барьеров дороги. С другой стороны тропы вообще нет никакого ограждения. Если приглядеться, можно заметить, что в кадр попали упавшие вниз конструкции ограждения моста. Возможно, их снесла техника, которая чистила снег на дороге.

Сиб.фм отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Напомним, 22 января сибиряк упал с моста из-за селфи.