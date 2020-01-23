Водитель сломал ногу пешеходу и скрылся в Новосибирске

сегодня 09:14 Поделиться

фото ГИБДД Новосибирска

Неизвестный водитель сбил мужчину на ОбьГЭСе; пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

Жителя Новосибирска госпитализировали с переломом ноги после аварии в Советском районе накануне вечером, 27 января. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. ДТП произошло около 18:30 на улице Варшавской в микрорайоне ОбьГЭС.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Варшавской со стороны улицы Молодости в сторону улицы Софийской, в пути следования у дома номер 4 по улице Варшавской совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении, после чего автомобиль с места ДТП скрылся», – добавил Савченков.

По данным ГИБДД, мужчина 1975 года рождения госпитализирован с переломом ноги. Сейчас сотрудники полиции разыскивают виновника ДТП. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 25 января в ДТП под Новосибирском погиб полуторагодовалый ребёнок.