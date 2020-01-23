Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Водитель сломал ногу пешеходу и скрылся в Новосибирске

сегодня 09:14

фото ГИБДД Новосибирска

Неизвестный водитель сбил мужчину на ОбьГЭСе; пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

Жителя Новосибирска госпитализировали с переломом ноги после аварии в Советском районе накануне вечером, 27 января. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. ДТП произошло около 18:30 на улице Варшавской в микрорайоне ОбьГЭС.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Варшавской со стороны улицы Молодости в сторону улицы Софийской, в пути следования у дома номер 4 по улице Варшавской совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении, после чего автомобиль с места ДТП скрылся», – добавил Савченков.

По данным ГИБДД, мужчина 1975 года рождения госпитализирован с переломом ноги. Сейчас сотрудники полиции разыскивают виновника ДТП. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 25 января в ДТП под Новосибирском погиб полуторагодовалый ребёнок.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ДТП
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

621670
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
182900
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
177923
Население России пошло на убыль
177251
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174509
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
161801
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
127129
Какого числа начинается Великий пост-2020