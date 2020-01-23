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Возможна задержка пассажирских поездов: железнодорожный состав сошёл с рельсов в Сибири

сегодня 16:23

фото ГУ МЧС по Иркутской области и со страницы «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

Из-за схода вагонов затруднено движение поездов, возможны задержки в пассажирских перевозках.

Сегодня, 28 января, в Иркутской области с рельсов сошёл состав, гружённый углём. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области.

Авария произошла в 13:20 по местному времени на перегоне станций Иркутск и Мегет. С рельсов сошли три десятка гружённых углём вагонов.

В результате аварии никто из железнодорожников не пострадал. На место ЧП выехали восстановительные поезда.

Из-за угля, рассыпавшегося на пути, оказались повреждены опоры линии электропередач. В МЧС по Иркутской области сообщают, что экологического урона региону рассыпавшийся уголь не принесёт.

Сейчас на месте аварии работают 45 человек и шесть единиц техники. В РЖД уже заявили о возможной задержке движения пассажирских поездов.

По данным сайта РЖД, пассажирский поезд Москва – Чита прошёл аварийный участок с задержкой в 7 минут.

Напомним, 10 октября 2019 года в Кузбассе с рельсов сошёл грузовой состав.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
РЖД
сход вагонов
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