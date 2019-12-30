"Мой ням-ням": чем известен укравший сердце Бузовой новосибирец Давид Манукян

сегодня 18:01 Поделиться

Фото предоставлено Давидом Манукяном, из Instagram Ольги Бузовой

С небывалой скоростью федеральные и региональные СМИ облетела новость о предстоящем замужестве поп-дивы Ольги Бузовой; супругом звезды может стать не менее звёздный уроженец Новосибирска Давид Манукян.

Роман российской певицы Ольги Бузовой и новосибирского блогера Давида Манукяна, известного как Дава, развивается стремительно. Не успела пара в декабре прошлого года официально заявить о своих отношениях, как на повестке дня новый информационный хит: влюблённые женятся.

О предстоящем бракосочетании накануне сообщило издание «Лента.ру». По версии федеральных журналистов, Дава сделал предложение Ольге во время совместного отдыха в Таиланде в январе. Он подарил певице цветы и украшения и пригласил на вертолётную прогулку. Как раз в небе молодой человек и предложил звезде руку и сердце. Бузова ответила согласием.

О том, кто такая Ольга Бузова, в России знает каждый второй. У звезды почти 20 миллионов подписчиков в «Инстаграме». При этом и будущий супруг певицы – не из простых. Задолго до того, как о Давиде Манукяне заговорили как о потенциальном муже Бузовой, он дал интервью Сиб.фм.

Дава, давай!

Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. Ему сейчас 26 лет.

В детстве Манукян посещал кружок бальных танцев и даже становился победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по бальным танцам. По некоторым данным, танцевальную карьеру Давид закончил в статусе мастера спорта.

В 2017 году Давид Манукян переехал в Москву, где начал раскручивать свой канал на YouTube. Ролики начинающего блогера пользовались популярностью, но это был не тот успех, о котором мечтал сибиряк.

В интервью Сиб.фм Манукян признал, что жизнь в столице давалась ему непросто.

«В Новосибирске я жил с родителями, за меня всегда что-то делали. А здесь я оказался в ситуации, когда если не сделаю я, то никто не сделает», – признался он.

Упорство, помноженное на талант, вскоре принесло свои плоды – перейдя на площадку в Instagram, блогер начал стремительно «обрастать» подписчиками.

Однако, как отметил сам новосибирец, звёздной болезни он за собой никогда не замечал.

«Вообще, я уже переболел таким. В детстве я выиграл чемпионат России по танцам. С тех пор если чувствую, что меня заносит, то сразу стараюсь это искоренять», – сказал он журналисту Сиб.фм.

Как бы то ни было, считается, что наибольшую узнаваемость парню из Новосибирска принёс совместный со скандальной девушкой-блогером интернет-проект. Дава и Карина Лазарьянц стали снимать короткие юмористические ролики (вайны). Такие видео пользовались огромным успехом у аудитории. В итоге к декабрю 2019-го на Даву подписались больше девяти миллионов человек.

Известно также, что в 2018 году Давид Манукян начал карьеру певца под псевдонимом Dava, записав совместно с Лазарьянц песню «Внутри». В дальнейшем он выпустил ещё несколько композиций, а также дебютный мини-альбом, в который вошли пять треков.

Что касается личной жизни талантливого сибиряка, то сначала СМИ обсуждали его роман с танцовщицей Анастасией Малышевой. Потом долгое время ходили слухи об отношениях Манукяна с Кариной. Сами молодые люди официально не подтверждали роман.

«Мы просто друзья», – не раз говорили они. Кстати, пару связывает не только профессиональная деятельность, но и... совместный штраф. В 2019 году во время съёмок клипа они перекрыли Арбат в Москве, за что получили штраф и 10 суток ареста. А также рекордное количество просмотров в соцсетях.

Тайное становится явным

Впервые в отношениях со звездой российской эстрады Ольгой Бузовой Манукяна «заподозрили» в сентябре 2019-го, после совместных съёмок в клипе «Лайкер». Масла в огонь подливали совместные снимки молодых людей. И уже в декабре стало очевидно – Дава и Бузова в отношениях.

Накануне празднования Нового года в эфире шоу «План Б» Ольга Бузова рассказала Тимуру Батрутдинову о своём романе. Певица призналась, что они живут вместе.

«Я решила пропустить "план В" и "план Г" и сразу же перешла к "плану Д". Его зовут Давид, а фамилия начинается на "М"», – сказала звезда.

В тот же день, 30 декабря, появилась информация о том, что Дава уже познакомил возлюбленную с родителями, к тому же молодые спланировали совместный отдых на январских каникулах.

С этой минуты личные страницы Ольги и Давида в Istagram превратились в настоящие «океаны любви и романтики». Не проходит и дня, чтобы пара не «отчиталась» о всё новых и новых подтверждениях своей любви. Судя по stories, Ольга и Давид много времени проводят вместе, не скрывая взаимное притяжение. Певица, целуя своего избранника, часто повторяет: «Ням-ням».

Так на курорте в Куршевеле пара исполнила эротический танец в лыжных костюмах, затем на отдыхе в Таиланде молодые люди сделали одинаковые татуировки со знаками бесконечности.

Когда свадьба?

Что касается предстоящей свадьбы блогера и певицы, то никаких официальных заявлений о сделанном предложений на страницах Давы и Ольги в Instagram не появлялось. Главная «зацепка» – комментарий Давида под одной из публикаций Бузовой. Блогер написал, обративший к своему другу: «Брат, у нас на свадьбе выступаешь ты. Ну ты понял».

Скептики называют информацию о готовящемся бракосочетании обычным пиар-ходом, полагая, что после неудачного замужества с футболистом Тарасовым Ольга стала «завидной холостячкой».

Однако друзья влюблённых не устают восхищаться их красивыми отношениями и желают молодым счастья.