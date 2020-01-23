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Запись ребенка в первый класс: в мэрии Новосибирска расскажут о правилах приёма детей в школу

сегодня 14:44

фото с сайта pixabay.com

1 февраля в Новосибирске традиционно начинается запись детей в первый класс; городские и областные власти расскажут обо всех нюансах процедуры.

Брифинг по вопросам приёма детей в первые классы пройдёт 29 января в новосибирской мэрии. Представители власти расскажут о прогнозируемом количестве первоклассников в 2020 году и правилах подачи заявлений от родителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

О нюансах процедуры приёма в школы Новосибирска расскажут начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии Елена Кащенко, а также руководитель отдела общего образования Ольга Прасолова.

Также в брифинге будут участвовать директоры городских школ № 165, № 82 и лицея № 159.

В 2018 году в первые классы новосибирских школ приняты более 21 тысяч детей. Год назад запись в школы по месту регистрации началась 1 февраля и продлилась до 30 июня. Что касается детей, не проживающих на закреплённой территории, то их родители подавали заявления с 1 июля.

Параллельно на сайтах и информационных стендах школ публиковались сведения о приёме заявлений: график, локальные акты, планируемое количество классов и другая информация.

О том, как будет проходить заявочная кампания 2020 года, представители администрации Новосибирска расскажут 29 января в малом зале мэрии города в 13:00.

В тот же день пресс-конференцию по аналогичной теме проведут глава минобразования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов. Они ответят на вопросы журналистов в редакции ТАСС, в 12:00.

Напомним, в 2019 году в первые секунды записи в первый класс новосибирские родители подали более 700 заявок через сайт Госуслуг.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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