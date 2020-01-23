Андрей Панфёров: поддержка новосибирских ветеранов для нас – моральный фактор

сегодня 15:17 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Новосибирский областной совет ветеранов единогласно поддержал инициативу регионального отделения партии «Единая Россия» о присвоении столице Сибири почётного звания «Новосибирск – город трудовой доблести».

«Первый раз партия "Единая Россия" озвучила инициативу о начале кампании широкой общественной поддержки законопроекта президента о городах трудовой доблести 22 января на заседании областного оргкомитета "Победа", – напомнил сегодня первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской Андрей Панфёров на расширенном совещании Новосибирского областного совета ветеранов. – На мой взгляд, Новосибирск был обойдён вниманием. Кроме озвучивания трудового подвига и вклада Новосибирска в Победу, к сожалению, дальше дело не заходило. А учитывая тот посыл, который Владимир Владимирович Путин дал, внеся в Государственную думу проект закона о введении почётного звания "Город трудовой доблести", думаю, у Новосибирска есть на это все шансы. Мы заслужили это звание, эту замечательную награду, потому что госпитали, сибирские дивизии, промышленные предприятия – это всё Новосибирск. Вынести Новосибирск за рамки Великой Победы не получится, потому что каждый четвёртый самолет – наш. Сибирские дивизии, которые вели наступательные и оборонительные бои под Москвой, – тоже наши. Читая истории больших операций, везде будут соединения, которые сформированы в Новосибирске или за Уралом. Сама логика событий подсказывает, что звание "Город трудовой доблести" Новосибирску должно быть присвоено», – уверен Андрей Панфёров.

Инициатива единороссов была горячо воспринята ветеранами. Общее мнение выразил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов, заявивший, что всё ветеранское сообщество области активно включится в сбор подписей за присвоение Новосибирску почётного звания.

«Это наш долг перед 18 000 тружеников тыла, которые сейчас живут в Новосибирской области, – заявил Виктор Леонов. – Новосибирск на 40 процентов состоит из селян. Присвоение Новосибирску звания "Город трудовой доблести" будет общей оценкой того, что было сделано в годы Великой Отечественной войны тружениками тыла».

«По традиции в нашей стране всегда обращаются к старшим. И нам необходима эта поддержка наших старших товарищей, наших уважаемых ветеранов для того, чтобы мы дальше развивали эту инициативу. Поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной войны для нас, знаете ли, моральный фактор, который никак не обойдёшь, – прокомментировал Андрей Панфёров сегодняшнюю встречу с ветеранами. – С Советом ветеранов мы взаимодействуем по многим вопросам, особенно по вопросам социальной политики, потому что они знают положение на местах. Сегодня также были подняты определенные вопросы по льготам ветеранам и труженикам тыла, которые необходимо решать. Самое главное в преддверии 75-летия великой Победы – позаботиться о каждом труженике тыла и ветеране Новосибирской области», – подчеркнул Андрей Панфёров.

Первый вице-спикер сообщил, что региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось к Совету депутатов города Новосибирска с просьбой поддержать инициативу о присвоении городу почётного звания. Уже в начале февраля по всему городу будут созданы информационные пункты с участием волонтёров, где можно будет проголосовать за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

«Я думаю, что жители города Новосибирска обязаны принять участие в этом голосовании. Тем самым они выскажут свою позицию, своё отношение к нашей истории Победы, и каждый голос будет необходимым условием продвижения этой инициативы. Считаю, что Великая Отечественная война – это великий рубеж нашей истории. Мы не можем остаться в стороне. Сибиряки всегда отличались, прежде всего, напором, решимостью и стойкостью», – сказал Андрей Панфёров.

Напомним, 29 января стало известно, что депутаты Законодательного собрания готовы поддержать присвоение Новосибирску звания «Город воинской славы».