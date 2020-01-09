Беременную женщину зарезал земляк рядового Шамсутдинова: все подробности трагедии в центре Новосибирска

сегодня 18:26 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Рустам Фатуллаев жестоко убил беременную жительницу Новосибирска 27 января; выяснилось, что он уроженец Тюменской области — как и расстрелявший сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов.

Житель Новосибирска жестоко расправился с беременной девушкой два дня назад. По версии следствия, трагедия произошла днём 27 января в одном из подъездов жилого дома на улице Кирова, 25. Подозреваемый в убийстве — 34-летний Рустам Фатуллаев скрылся с места происшествия. Как ранее писал Сиб.фм, после этого он при помощи сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar уехал в Омск. Там его задержали силовики на следующий день — Фатуллаев скрывался в одной из местных гостиниц.

Как удалось выяснить Сиб.фм, Рустам Фатуллаев изначально жил не в Новосибирске. Предполагаемый убийца родился в Тюмени. Исходя из данных в открытом доступе, он какое-то время был прописан на улице Широтной в Восточном округе города. Недалеко от него проживает и его семья — отец, мать и сестра. Его отец — Габил Фатуллаев — некоторое время был предпринимателем. По данным ЕГРЮЛ, у него был статус ИП — он занимался городскими пассажирскими перевозками.

Тюмень известна ещё одним случаем громкого убийства, который произошёл не так давно. Именно в этом регионе родился рядовой Рамиль Шамсутдинов, который в конце прошлого года расстрелял 8 своих сослуживцев в воинской части Забайкалья.

О погибшей сибирячке известно не так много. Наталья Чернышёва родилась и жила долго время в Омске. Там же она в 2010 году закончила филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Как рассказала корреспонденту Сиб.фм одна из знакомых Натальи, мужчина мог убить её из-за ревности.

Наталью Чернышёву убили днём 27 января. По материалам дела, Рустам Фатуллаев дождался её подъезде и ударил ножом в спину. Он заранее знал, что девушка была беременна. Наталья скончалась в больнице от полученных травм. Сегодня жители дома на улице Кирова начали приносить цветы на место, где убили Наталью Чернышёву. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, в тот же день, 27 января, в центре города убили главу ЖСК "Залесский" Олега Арчибасова.